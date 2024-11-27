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Близько двох сотень дітей все ще потребують обов'язкової евакуації на Донеччині

27 листопада 2024, 22:11

Близько двох сотень дітей все ще потребують обов'язкової евакуації на Донеччині

Близько двох сотень дітей все ще потребують обов'язкової евакуації на Донеччині

У 22 населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається проживати 174 дитини.

За словами в.о. начальника служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлії Рижакової, протягом минулого тижня було евакуйовано 161 дитину з батьками. З Іллінівської громади виїхали 4 дитини, з Мирноградської — 1 дитина, з Костянтинівки — 16 дітей, з Комарської громади — 16 дітей.

Найбільше евакуйованих неповнолітніх було саме з Покровської громади — 111 дітей. Загалом кількість населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, розширилася саме селами Покровської громади (додалися 14 населених пунктів) та Комарської громади (додалися 7 населених пунктів).

Досі не виїхали 174 дитини. У Лимані — 1 дитина, у Костянтинівці — 4 дитини, в Іллінівській громаді — 5 дітей, Комарській громаді — 21 дитина, у Покровській громаді — 143 дитини.

Загалом на території Донецької області, підконтрольній українській владі, станом на 26 листопада залишаються проживати 321 тисяча громадянських жителів. У 19 територіальних громадах, визначених зоною активних бойових дій, лишаються 56 тисяч жителів.

Чиновники нагадали, що з поточного тижня змінюються евакуаційні маршрути — тепер централізована евакуація із безплатним розселенням буде на Івано-Франківську область.

Останнім часом кількість охочих виїхати з безплатним розселенням до Дніпропетровської області зменшилась. Минулого тижня організовано вивезли 55 осіб, з них 35 — до Дніпропетровської області. Також за тиждень було евакуйовано 38 маломобільних громадян, які виїжджали разом із родичами. Переважна більшість — із Великоновосілківської громади, де ситуація загострюється.

У деяких прифронтових містах на Донеччині склалася дуже важка гуманітарна ситуація. Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада лишається 50 тисяч осіб.

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