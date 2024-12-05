Сина Порошенка оголосили в розшук через неявку по повістці у ТЦК

Старшого сина експрезидента Петра Порошенка оголошено в розшук через неявку по повістці в ТЦК. Фото: Закон та бізнес

Старшого сина колишнього українського президента Петра Порошенка Олексія оголосили в розшук через неявку по повістці до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомляє видання «Закон та бізнес» із посиланням на співрозмовника у ЗСУ.

За даними видання, 39-річного Олексія Порошенка двічі викликали по повістці у ТЦК, 4 вересня та 21 жовтня, але він не прибув. Старший син Порошенко має військове звання лейтенанта запасу, зазначає видання.

Олексій Порошенко зі своєю дружиною та двома дітьми не перебувають в Україні, пише УНІАН. Агентство зазначає, що вони живуть на два міста — Лондон та Сінгапур, звідки син експрезидента дистанційно керує бізнесом.

За даними видання, 23-річний Михайло, молодший син Порошенко, здобуває спеціальність фінансового аналітика у магістратурі Лондонської школи бізнесу.

У квітні прикордонна служба України заявляла, що щодня країну намагаються залишити до 10 ухилянтів. Найчастіше військовозобов'язані намагаються переїхати до Молдови та Румунії.

У квітні ТЦК направили до київської поліції 5387 звернень щодо встановлення місцезнаходження військовозобов'язаних для складання щодо них адміністративних протоколів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.