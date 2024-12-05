У ЗСУ розповіли, яку тактику використовує російська армія для штурму Торецька

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Російські окупанти намагаються «м'ясом» тиснути на ЗСУ у місті Торецьк Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, росіяни не вважають за людей своїх військовослужбовців.



«Вони просто вважають їх розхідником, яким можна закидати Сили оборони України, доки ми не виснажемося. На жаль, вони мають дуже великий ресурс цього «м'яса». Якщо техніка менш використовується в цьому напрямку, то людського ресурсу там дуже багато», – розповіла Бобовнікова.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначила, що війська РФ намагаються штурмувати під прикриттям артилерії та мінометів.



«Спочатку відбувається артпідготовка і потім уже піхотний штурм. Ворог намагається застати наших військовослужбовців у не зовсім вигідному становищі, коли вони ховаються від артилерії. У цей час ворог намагається їх штурмувати, попри те, що сам може постраждати від своєї артилерії. Вони самі не цінують свого життя», – додала вона.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку.