Російські війська 35 разів обстріляли Курахівський напрямок за добу — Генштаб

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом з початку доби сталося 106 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакували на Курахівському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



Яка ситуація на фронті:



Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем'янівка на Сумщині.



Окрім цього, на Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом у районі Круглого.



На Куп'янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки у напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито.



На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових і наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.



На Краматорському напрямку поблизу Часового Яру Сили оборони відбивають штурм. Також відбито одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.



На Покровському напрямі з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають.



На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.



П'ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.



На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.



На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.



На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці звільнили село Новий Комар на Времівському напрямку, витіснивши звідти російських окупантів. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району Донецької області.