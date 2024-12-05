Глава МЗС України залишив засідання ОБСЄ на знак протесту проти запрошення Лаврова

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: EADaily

Запрошення Сергія Лаврова на зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ на Мальті викликало критику серед інших учасників. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Зазначається, що Сергій Лавров на зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив про можливість переходу сьогоднішньої «холодної війни» у світі в «гарячу фазу».

Лавров також звинуватив західні країни у розв'язанні війни в Україні та заявив, що вони нібито захопили контроль над ОБСЄ. Його американський колега Ентоні Блінкен назвав ці заяви «цунамі дезінформації», пише BILD.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Лаврова в «нестерпній брехні» про війну в Україні.

«Ви можете обманювати самих себе, але нас, 1,3 мільярда людей у Європі, ви обдурити не зможете», — заявила політик під час зустрічі, звертаючись до Лаврова.

На знак протесту український міністр закордонних справ Андрій Сибіга залишив засідання (на відео).

Видання зазначає, що для участі у зустрічі Лавров уперше з початку російського нападу на Україну майже три роки тому прибув до країни ЄС. ОБСЄ залишається одним із небагатьох майданчиків для діалогу з питань безпеки та демократії, де західні представники все ще сидять за одним столом із Росією.

На відміну від інших європейських організацій, Росія не вийшла з ОБСЄ.