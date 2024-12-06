НАТО, закони та «реалії на землі»: Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав умови завершення війни проти України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: МЗС РФ

Росія нібито готова вести переговори щодо припинення війни проти України. Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.



За його словами, Москва готова вести переговори на основі принципів, які узгодили у Стамбулі.



«Ключовий принцип – це позаблоковий статус України. Ніякого НАТО. Ніяких військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ. Це було станом на квітень 2022 року. Відтоді минув час. Доведеться брати до уваги «реалії на землі». А вони – це не лише лінія зіткнення, а й зміни до Конституції РФ після проведення «референдуму» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Зараз вони перебувають у складі Росії згідно з нашою Конституцією», – заявив Лавров.



Глава МЗС РФ стверджує, що Москва не може миритися із ситуацією, коли зберігається українське законодавство, яке «забороняє російські ЗМІ, мову, культуру та церкву».



«З цим треба щось робити. Нам довелося привернути до цього увагу в особливий спосіб», – додав він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Лавров заявив, що Росія напала на Україну через Революцію Гідності 2014 року.