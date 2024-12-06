Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Фото: EADaily

В інтерв'ю Такеру Карлсону міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія застосує будь-які засоби, щоб уникнути поразки.

«Посилання полягає в тому, щоб ви, а я маю на увазі США та союзників США, які також надають київському режиму цю далекобійну зброю, зрозуміли: ми готові застосувати будь-які засоби, щоб не дозволити їм досягти того, що вони називають "стратегічною поразкою Росії"», — заявив Лавров в інтерв'ю американському журналісту.

Він також підкреслив, що на Заході роблять «дуже серйозну помилку», якщо припускають, що Росія не має «червоних ліній» або що ці лінії можуть постійно зміщуватися.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону також заявив, що Росія не стала б нападати на Україну, якби не події Революції Гідності у 2014 році. Він додав, що Україна втратила свої території, тому що в країні відбулися події, які у Кремлі називають «державним переворотом».