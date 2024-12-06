«Не треба мене шукати, я сам до вас приїхав»: колишній гравець збірної України Олександр Алієв приїхав у Курську область

Ексфутболіст футбольної збірної України записав відео з Курської області. Фото: кадр із відео

Колишній півзахисник збірної України з київського «Динамо» Олександр Алієв виклав відео, на якому він у військовій формі перебуває в Курській області. Зняте відео, він опублікував у своєму інстаграмі.



«Ну шо, ФСБ? Не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона, ваша "Пятьорочка". Будь ласка, я в Курську. Приїжджайте і в'яжіть мене, ви ж хотіли. Ось вона, Україна. Україна — це сила», - сказав чотириразовий переможець УПЛ.



Раніше колишнього гравця збірної України Олександра Алієва, який, зокрема, свого часу виступав за московський «Локомотив» і київське «Динамо», Росфінмоніторинг вніс до російського списку терористів та екстремістів.



Варто зазначити, що експівзахисник народився в Хабаровську і до 12 років жив у Росії. Його мати родом із Курська, однак, за її словами, зв'язку з сином вона не підтримує.

Нагадаємо, Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області.