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«Київстар» підвищить тарифи в середньому на 25%

06 грудня 2024, 15:30

«Київстар» підвищить тарифи в середньому на 25%

Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги, надаючи абонентам більше послуг та бонусів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне частину тарифів передоплати. У середньому ціна зміниться на 25% вартості тарифу.

У пресслужбі «Київстар» також додали, що абоненти отримають більше переваг та послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету та можливість підключати додаткові безлімітні сервіси.

На рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація та витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії, кажуть у пресслужбі, наголошуючи, що зміни, що відбуваються — вимушений крок і обґрунтована реакція компанії.

За даними Держстату, вартість телекомунікаційних послуг з початку року зросла в середньому на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги – 18,6%, а на продукти харчування – на 10,8%.

Нагадаємо, хакери РФ проникли в систему українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» у травні минулого року та могли викрасти дані абонентів.

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