У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян

Війська РФ обстріляли рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ. Про це повідомили у ДСНС України.



«Сьогодні російські війська знову обстріляли місто, внаслідок чого спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників», - йдеться у заяві пресслужби ДСНС.

Війська РФ обстріляли рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Війська РФ обстріляли рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, надзвичайники встигли сховатися в укриття, ніхто не постраждав

Нагадаємо, у місті Костянтинівка Донецької області виникла пожежа внаслідок російського обстрілу авіабомбами.