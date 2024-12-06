У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ. Про це повідомили у ДСНС України.
«Сьогодні російські війська знову обстріляли місто, внаслідок чого спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників», - йдеться у заяві пресслужби ДСНС.
Війська РФ обстріляли рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Війська РФ обстріляли рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, надзвичайники встигли сховатися в укриття, ніхто не постраждав
Нагадаємо, у місті Костянтинівка Донецької області виникла пожежа внаслідок російського обстрілу авіабомбами.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях