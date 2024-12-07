«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві

На окупованій території Донецької області російські силовики близько року тому затримали кількох «чиновників ДНР», які, за версією ФСБ і Слідкому РФ, мародерили під час бойових дій. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».



Тепер серед іншого їм закидають розкрадання з подальшим продажем металоконструкцій з Маріупольського заводу «Азовелектросталь» на суму понад пів мільярда рублів.



Зараз обвинувачені перебувають під вартою в Москві. Найближчим часом слідство планує пред'явити їм обвинувачення в остаточній редакції.

Видання зазначає, що статтю про мародерство внесли до Кримінального кодексу РФ восени 2022 року, коли тривала мобілізація. За нею притягнули до відповідальності людей, які виконують обов'язки чиновників, уперше.



За даними слідства, гендиректор підприємства «Втормет» та «інші особи», діючи навмисне, організованою групою за попередньою змовою та користуючись тим, що на окупованій території тривають бойові дії, вилучили майно заводу «Азовелектросталь» у Маріуполі на суму щонайменше 518 млн руб. Згодом воно було реалізовано через «Втормет» як металобрухт, а отримані гроші учасники афери поділили між собою.



«Азовелектросталь» випускав залізничний транспорт, металургійне та гірничорудне обладнання. Після завершення розмінування території його планують передати «Ростеху» разом з іншими підприємствами Маріуполя і відновити їхню роботу.



Після затримання керівника «Втормета» Максима Солдатова, слідчі з'ясували, що до актів мародерства причетні й керівники «Мінпромторгу ДНР».



У результаті під слідством опинилися Володимир Рущак і колишній «мер» Макіївки Сергій Голощапов, якого вважали його правою рукою.



Голощапов каже, що займався розмінуванням заводу, а всі звинувачення вважає «вигаданими».



«Навіщо мені як людині, патріоту потрібно було в це вплутуватися? Якби я отримував гроші, були б якісь записи, якісь накладні», — сказав він на одному із засідань суду.



Як зазначається, суд у Донецьку в травні 2024 року визнав Голощапова винним у справі про хабар у великому розмірі.



До початку подій на Донбасі у 2014 році Рущак очолював Національне агентство з акредитації України. Потім він перебрався в Росію, очоливши управління Федеральної служби з акредитації в Центральному федеральному окрузі. Пізніше він став заступником голови «Мінпромторгу ДНР», а 2020 року призначений главою «відомства». Через три роки його відправили у відставку.