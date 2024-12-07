Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві

07 грудня 2024, 11:57

«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві

На окупованій території Донецької області російські силовики близько року тому затримали кількох «чиновників ДНР», які, за версією ФСБ і Слідкому РФ, мародерили під час бойових дій. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Тепер серед іншого їм закидають розкрадання з подальшим продажем металоконструкцій з Маріупольського заводу «Азовелектросталь» на суму понад пів мільярда рублів.

Зараз обвинувачені перебувають під вартою в Москві. Найближчим часом слідство планує пред'явити їм обвинувачення в остаточній редакції.

Видання зазначає, що статтю про мародерство внесли до Кримінального кодексу РФ восени 2022 року, коли тривала мобілізація. За нею притягнули до відповідальності людей, які виконують обов'язки чиновників, уперше.

За даними слідства, гендиректор підприємства «Втормет» та «інші особи», діючи навмисне, організованою групою за попередньою змовою та користуючись тим, що на окупованій території тривають бойові дії, вилучили майно заводу «Азовелектросталь» у Маріуполі на суму щонайменше 518 млн руб. Згодом воно було реалізовано через «Втормет» як металобрухт, а отримані гроші учасники афери поділили між собою.

«Азовелектросталь» випускав залізничний транспорт, металургійне та гірничорудне обладнання. Після завершення розмінування території його планують передати «Ростеху» разом з іншими підприємствами Маріуполя і відновити їхню роботу.

Після затримання керівника «Втормета» Максима Солдатова, слідчі з'ясували, що до актів мародерства причетні й керівники «Мінпромторгу ДНР».

У результаті під слідством опинилися Володимир Рущак і колишній «мер» Макіївки Сергій Голощапов, якого вважали його правою рукою.

Голощапов каже, що займався розмінуванням заводу, а всі звинувачення вважає «вигаданими».

«Навіщо мені як людині, патріоту потрібно було в це вплутуватися? Якби я отримував гроші, були б якісь записи, якісь накладні», — сказав він на одному із засідань суду.

Як зазначається, суд у Донецьку в травні 2024 року визнав Голощапова винним у справі про хабар у великому розмірі.

До початку подій на Донбасі у 2014 році Рущак очолював Національне агентство з акредитації України. Потім він перебрався в Росію, очоливши управління Федеральної служби з акредитації в Центральному федеральному окрузі. Пізніше він став заступником голови «Мінпромторгу ДНР», а 2020 року призначений главою «відомства». Через три роки його відправили у відставку.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Інше
Корупція металобрухт
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
23:00
Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі
21:00
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
16:55
В окупованих Ровеньках дитячого тренера з футболу звинуватили у корупції
16:52
«Мера» окупованої Ясинуватої затримали за підозрою у хабарі на 10 мільйонів рублів
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
усі новини
13:38
Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW
13:03
Російські дрони атакують жителів Покровська — наслідки обстрілів Донеччини
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
11:12
Обстріл Запоріжжя: що відомо про наслідки
10:33
Данія передала Україні другу партію F-16
09:43
Українські сили вдарили дронами по газових платформах РФ біля Криму ►
09:12
У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло третього загиблого
08:48
Двох мешканців селища Котлине поранено на Донеччині за добу
08:00
Армія РФ просувається в районі Новотроїцького та Шевченка на Донбасі — DeepState
06:00
Більшість загиблих під час удару по Запоріжжю знаходилися в авто
23:15
Видання «Мейдан ТБ» в Азербайджані заявило про затримання своїх журналістів
23:00
Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі
22:25
Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ►
21:29
На що громади Донеччини витратили 59 мільйонів гривень на початку грудня
21:00
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
20:25
РФ вдарила по Запоріжжю: загинули люди, є постраждалі
19:59
Суд заочно дав 13 років в'язниці «судді ДНР»
19:20
Удар по Кривому Рогу: подробиці
17:21
Зеленський може зустрітися завтра із Трампом у Парижі — ЗМІ
17:19
Нацгвардійці перехопили відеосигнал російського дрону та знищили позицію окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ► Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ►
06 грудня, 22:25
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ► Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
06 грудня, 21:00
Удар безпілотника по позиції росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці перехопили відеосигнал російського дрону та знищили позицію окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку
06 грудня, 17:19
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Вікіпедія Росія та Білорусь підписали договір про захист територіальної цілісності РФ
06 грудня, 17:15
Нові українські ракети-дрони «Пекло». Фото: Офіс президента України ЗСУ отримали нові українські ракети-дрони «Пекло»: Зеленський показав, як вони виглядають
06 грудня, 15:30
Ексфутболіст футбольної збірної України записав відео з Курської області. Фото: кадр із відео «Не треба мене шукати, я сам до вас приїхав»: колишній гравець збірної України Олександр Алієв приїхав у Курську область
06 грудня, 13:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір