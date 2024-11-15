На зустрічі із жителями Глушківського району Курської області колишній губернатор краю Роман Старовойт заявив, що мародерством займалися не лише цивільні, а й російські військові. Про це пише видання ASTRA.

Слова колишнього курського губернатора, а нині міністра транспорту РФ зустріли оплесками.

«Є факти, що награбоване відправляється по службах доставки, тому вже поставлене завдання припинити прийом [посилок]», — додав Старовойт.

Раніше кремлівське агентство ТАСС написало про пограбовані в Курському Глушкові будинки, після чого Z-канали звернули увагу, що ЗСУ до селища не заходили.

До цього курське ТБ показало сюжет про мародерство російських військових.

Перед цим, 30 жовтня, губернатор Курської області Смирнов заявив, що інформація про мародерів у регіоні — це «вкидання спецслужб противника».

Його слова викликали обурення потерпілих від мародерства жителів прикордоння, зокрема жителів Коренєво.