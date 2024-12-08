У Повітряних силах розповіли про атаку безпілотників на Україну

Росія в ніч проти 8 грудня випустила по Україні 74 дрони. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях, повідомляють сьогодні вранці Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що окупанти запустили «Шахеди» та безпілотники інших типів із п'яти районів РФ — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

«Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні.

Як заявили у Повітряних силах ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Також зазначається, що через падіння збитого «Шахеда» у Кам'янському Дніпропетровській області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надають допомогу.