ЗМІ написали, що під тиском США Україна почала думати про мобілізацію 18-річних: у Раді відреагували

Протягом майже трьох років війни Україна принципово уникає призову 18-річних громадян на відміну від більшості армії світу. Позиція Києва бентежить багатьох союзників України, зокрема США. Видання The Washington Post написало, що нібито під тиском Вашингтона в Україні замислюються про призов 18-річних або можливий компроміс — зниження призовного віку до 20 років. У Раді вже відреагували.

Коментуючи тиск партнерів щодо зниження віку мобілізації до 18 років, журналісти WP зазначають, що про майбутню допомогу з Вашингтона поки невідомо. А офіційні особи США попередили, що дефіцит персоналу в Україні зараз, мабуть, критичніший, ніж дефіцит зброї.

«Навіть із грошима, навіть із боєприпасами, на передовій мають бути люди, щоб впоратися з російською агресією», — сказав держсекретар Ентоні Блінкен журналістам у Брюсселі минулого тижня.

Але навіть з огляду на те, що Україна перебуває у складній ситуації на полі бою, багато хто з найзапекліших прихильників армії проти початку призову до ЗСУ у віці 18 років. Вони кажуть, що українську молодь слід захищати найбільше, оскільки вона вважається майбутнім країни та вільна від десятиліття російського впливу, зазначає американське видання.

«Хоча молоді чоловіки історично були основою більшості армій, питання про те, хто має служити у бою, викликає глибокі розбіжності в українському суспільстві. Мобілізація непопулярна, і адміністрація Зеленського заявила, що подальше зниження віку мобілізації — зараз він становить 25 років, що є застарілим у порівнянні з іншими країнами — не має сенсу, коли не вистачає зброї, щоб екіпірувати солдатів, що вже перебувають на полі бою», — пише WP.

Журналісти видання додають, що ще не ясно, чи залишаться дебати щодо зниження віку мобілізації до 18 років каменем спотикання між Києвом та Вашингтоном після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа наступного місяця. Він пообіцяв сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій, але українці стурбовані тим, що їх змусять піти на територіальні поступки.

Видання також заявляє, що українські законодавці закликали до інших компромісів. Нібито йдеться про зниження призовного віку до 20 років замість 18 років.

У Раді вже прокоментували заяви ЗМІ щодо можливого зниження мобілізаційного віку. Член комітету ВР з національної безпеки Федір Вениславський заявив, що це питання не розглядається.

«Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 або до 20 років – ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема – не розглядається», — заявив він.

Вениславський зазначив, що також не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов'язаними чи стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.