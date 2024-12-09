Зеленський найближчим часом зателефонує Байдену: обговорить запрошення України до НАТО

Незабаром відбудеться телефонний дзвінок Зеленського та Байдена. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається зателефонувати до свого американського колеги Джо Байдена, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це сказав глава держави на зустрічі з журналістами, передає інформаційне агентство «Укрінформ».



За словами українського лідера, поки з Дональдом Трампом запрошення до НАТО обговорювати не буде, оскільки він ще не став головою Білого дому, і він не має всіх юридичних прав.



«Я збираюся, до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену, якщо матиме таку можливість, поговорити зі мною і порушити саме питання про запрошення до НАТО, тому що він зараз є чинним президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить», — сказав Зеленський.



Крім того, український президент згадав, що раніше Еммануель Макрон пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України. Зеленський заявив, що це гарантувало б Україні безпеку.



«Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що зустріч президентів України Володимира Зеленського, Франції Емманюеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа відбулася увечері 7 грудня у Парижі.