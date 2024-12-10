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У Покровську припинять газопостачання через російські удари: дата

10 грудня 2024, 14:53

У Покровську припинять газопостачання через російські удари: дата

З четверга, 12 грудня, у Покровську Донецької області припинять постачання газу до будинків. Абонентів закликали перекрити газові крани на газових приладах. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгаз».

«У зв'язку з загостренням ситуації, пов'язаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, з 12.12.2024 зупиняється розподіл природного газу в м. Покровськ», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що через значні пошкодження газопроводів та постійні російські атаки неможлива ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам.

«За можливості просимо абонентів м. Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просимо перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку», — закликали в Донецькоблгазі.

 Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 9 грудня, тричі атакувала Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та газові труби, без газу залишилися 30 абонентів.

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