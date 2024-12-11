У Брянську спалили два магістральні тепловози: вони забезпечували логістику російської армії – ГУР

Пожежа у залізничному депо Брянська. Фото: ГУР

5 грудня у залізничному депо міста Брянськ РФ сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.



«Процес загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, що вночі 11 грудня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Брянську. Там виникла пожежа.