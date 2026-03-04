В Дружківці загинула керівниця РАЦСу

Під час обстрілу Дружківки загинула співробітниця РАГСу. Фото: Мін'юст

Внаслідок удару армії РФ по місту Дружківка Донецької області 2 березня загинула співробітниця Дружківського відділу ДРАЦС Наталія Павленко. Таким чином, кількість жертв зросло до п'яти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.



Як зазначається, під удар потрапив будинок за адресою вул. Соборна, 13.



«У момент вибуху в приміщенні знаходилася виконувач обов'язків начальника відділу — Наталія Миколаївна Павленко, тіло якої сьогодні було знайдено під завалами будинку. Наталія Миколаївна пропрацювала в органах ДРАЦС 18 років і присвятила служінню людям значну частину свого життя», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 2 березня російські війська вдарили по центру міста Дружківка Донецької області. Внаслідок удару загинуло четверо людей, ще 13 — отримали поранення.



Раніше ми писали, що загинув капітан поліції Олексій Кривенко 2 березня.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

