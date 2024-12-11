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Бойовик «Академік» причетний до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка під Харковом

11 грудня 2024, 17:47

Бойовик «Академік» причетний до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка під Харковом

Володимир Вакуленко Володимир Вакуленко

Правоохоронці ідентифікували 36-річного бойовика угруповання «ЛНР», причетного до розстрілу під час окупації Ізюму українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Також ця людина причетна  до вбивства ще трьох українців. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Це уродженець окупованого міста Луганськ, заступник командира 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ із позивним «Академік».

«Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук», — повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

«Академік» — третій підозрюваний у причетності до вбивства Вакуленка та ще трьох українців, ідентифікований українськими правоохоронцями. Раніше про підозру у цій справі було заочно оголошено бойовикам із того ж підрозділу із позивними «Лев» та «Удод».

За даними слідства, усі троє були серед окупантів, які в березні 2022 року викрали письменника з його власного будинку в селі Капітолівка Ізюмського району Харківської області.

Вони дізналися, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти агресії Росії. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там «обшук».

Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці «з новою владою». Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою.

Ще раз отримавши відмову, російські окупанти відвезли назад письменника разом із його сином. 24 березня окупанти знову повернулися і цього разу «затримали» лише письменника. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника.

«Академік» брав участь у незаконному утриманні, тортурах та вбивствах Вакуленка, а також учасника АТО та двох місцевих мешканців.

У січні цього року обвинувальний акт щодо «Лева» та «Удода» було направлено до суду.

«Академіку» заочно оголошено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, пов'язане з умисним вбивством та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1), 2 ст. 438 КК України).

ТЕГИ

Місця
Харківська область Ізюм
Організації
ЛНР
Люди
Володимир Вакуленко

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