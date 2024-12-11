У Міноборони РФ повідомили про удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі: постраждав особовий склад

Удару по військового аеродрому в російському Таганрозі було завдано американськими високоточними ракетами ATACMS. Ілюстративне фото

Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило удар по військовому аеродрому в Таганрозі ракетами ATACMS. Постраждали військові.

У відомстві заявили, що дві американські ракети ATACMS «були збиті розрахунком ЗРПК "Панцир", інші — відхилені засобами радіоелектронної боротьби».

Також у Міноборони повідомили, що через «падіння фрагментів ракет» постраждав особовий склад. Руйнувань немає, але посічені уламками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці.

«Дана атака західною далекобійною зброєю не залишиться без відповіді, відповідних заходів буде вжито», — заявили у відомстві.

Крім аеродрому було атаковано авіаремонтний завод. Про це раніше повідомляли ЗМІ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні під час доповіді президенту Володимиру Зеленському підтвердив, що ЗСУ вночі атакували об'єкти у російських містах Таганрог та Брянськ.

Нагадаємо, раніше засоби масової інформації також повідомляли, що вночі 11 грудня авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця».