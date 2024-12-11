Російська армія знаходиться на відстані менше 2 кілометрів від Покровська

Український військово-аналітичний ресурс DeepState опублікував сьогодні свіжу карту бойових дій на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків ресурсу, від кордонів міста Покровськ російську армію відокремлює всього 1,76 кілометра.
Раніше сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону повідомив, що у прифронтовому Покровську станом на 11 грудня залишається 11 тисяч осіб, серед них – 18 дітей. Місцева влада планує до кінця поточної тижня евакувати всіх дітей.
Нагадаємо, за минулу добу війська РФ атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку, проводили штурмові дії поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки.
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