Російська армія знаходиться на відстані менше 2 кілометрів від Покровська

Російські війська впритул наблизилися до Покровська. Карта DeepState

Український військово-аналітичний ресурс DeepState опублікував сьогодні свіжу карту бойових дій на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків ресурсу, від кордонів міста Покровськ російську армію відокремлює всього 1,76 кілометра.

Раніше сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону повідомив, що у прифронтовому Покровську станом на 11 грудня залишається 11 тисяч осіб, серед них – 18 дітей. Місцева влада планує до кінця поточної тижня евакувати всіх дітей.

Нагадаємо, за минулу добу війська РФ атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку, проводили штурмові дії поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки.