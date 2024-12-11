РФ вранці вдарила по Покровську: є постраждалі

Вранці 11 грудня російські військові завдали удару по Покровську Донецької області. Відомо, що двоє людей отримали травми. Про це повідомила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє видання Суспільне. Донбас.



За словами спікера, армія РФ атакувала прифронтове місто об 11:45.



«Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє місцевих жителів 56 і 64 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, закриту черепно-мозкову травму й осколкові поранення», — зазначила Мєдвєдєва.



Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, тип озброєння встановлюється.



Раніше ми писали, що 10 грудня російські окупанти двічі вдарили по Покровську Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.