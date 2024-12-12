США підтримають економіку України на 437 млн доларів

США нададуть Україні нову економічну підтримку на 437,7 мільйонів доларів. Про це заявив в.о. спеціального представника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річарда Верму.



Зокрема, 74,7 мільйонів доларів буде направлено на підтримку сільськогосподарського сектору України. Ще 223 мільйони доларів підуть на відновлення транспорту, інфраструктури та логістики України. Ще 35 мільйонів доларів — на Фонд підготовки проєктів для збільшення кількості проєктів, готових до запуску. А також 105 мільйонів доларів — на навчання українців для майбутніх робочих місць у сфері реконструкції та промисловості.

Міністерство оборони США в середу, 20 листопада, оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони.



У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Проте програму ленд-лізу для України в ньому не передбачено.