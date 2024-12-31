В українському Генштабі підтвердили удар по нафтобазі «Ярцевській» у Смоленській області

Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України завдали удару по нафтобазі «Ярцевська» у Смоленській області РФ. Вранці про це повідомили російські телеграм-канали. Наразі удар підтвердили в українському Генштабі.



«На об'єкті зафіксовано потужні вибухи та пожежу, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, спалахнули резервуари з нафтопродуктами», - йдеться у повідомленні.



База, за даними Сил оборони України, використовувалася і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація уточнюється.



Нагадаємо, 31 грудня 2024 року, у Смоленській області спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA. Голова району та губернатор Смоленської області Анохін підтвердили інформацію про атаку на «об'єкт паливно-енергетичного комплексу».



За даними телеграм-каналу SHOT, перші вибухи почали лунати 31 грудня 2024 р. після 03:40. Загалом було чути понад 10 потужних вибухів.



Ярцевська нафтобаза раніше вже зазнавала атак БПЛА у квітні 2024 року.



