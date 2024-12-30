У ДТЕК повідомили про стабілізаційні відключення світла на Донеччині 30 грудня

У Донецькій області 30 грудня застосовуватимуться стабілізаційні відключення світла

У понеділок, 30 грудня, на Донеччині відключатимуть електроенергію. У регіоні стабілізаційні відключення діятимуть з 08:00 до 17:00. Про це повідомили у фейсбуці ДТЕК Донецькі електромережі.

За інформацією Укренерго, опублікованої в телеграм-каналі, для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня», — уточнили в Укренерго.

Графік відключень світла за адресами на Донеччині оприлюднено на сайті обласних електромереж.