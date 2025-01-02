Російські війська обходять Покровськ, намагаючись оточити місто. Мапа на 2 січня 2025. Фото: карта DeepState

Російські війська уникають лобового штурму Покровська, намагаючись оточити місто. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.



За словами майора Віктора Трегубова, росіяни намагаються охопити Покровськ, обходячи його через сусідні населені пункти.



«Міські бої відсутні, і до межі міста ворог не дійшов. Основна увага зосереджена на діях БПЛА та інших засобів у районі міста», - каже він.



Трегубов зазначив, що Покровськ є укріпленим і великим містом, що пояснює небажання противника йти в лобову атаку.



Водночас ворог не розраховує на бої в Покровську, а прагне прорвати інфраструктуру міста. На Покровському напрямку протягом доби українські війська зупинили 38 атак агресора, додав Трегубов.

Нагадаємо, 2 січня 2025 року, російська окупаційна армія просунулася далі в п'яти населених пунктах, а також уже вийшла на південні околиці міста Курахове.