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Одна з громад Донеччини отримала 14 установок для очищення води

02 січня 2025, 23:38

Одна з громад Донеччини отримала 14 установок для очищення води

Олександрівська громада  на Донеччині отримала 14 установок очищення води. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, громаді допомогли дещо міжнародних організацій: Water Mission, Карітас, USAID.

«Сучасне обладнання дозволило забезпечити чистою питною водою близько 8 тисяч жителів громади, зокрема близько 2 тисячі переселенців. Установки дозволяють ефективно видаляти шкідливі речовини, пом'якшувати воду, що, зрештою, гарантує її безпеку для використання у побуті та приготуванні їжі», — повідомили у Донецькій ОВА.

До Олександрівської громади входить селище міського типу Олександрівка, а також 41 село, серед яких прифронтові та відносно мирні населені пункти. Так, до громади входять села Єлизаветівка, Карпівка, Надія, Знаменівка, Зелене, Високопілля, Варварівка та інші.

Раніше повідомлялося, що з 2 січня для міст північної частини Донецької області тимчасово припинено водопостачання — фахівці розпочали аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водопроводу.

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року у Дружківці запрацювала ще одна свердловина для набору питної води.

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