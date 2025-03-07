Україна та США можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали в Джідді

Переговори між представниками США та України, присвячені можливому припиненню війни, відбудуться наступного тижня у Джідді (Саудівська Аравія). Про це у п'ятницю повідомило міністерство закордонних справ королівства.



«МЗС Саудівської Аравії вітає проведення запланованої зустрічі між США та Україною», — йдеться у заяві відомства, опублікованій у соціальній мережі X.



Як повідомлялося, за словами спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, учасники переговорів зосередяться на обговоренні умов первинного припинення вогню та розробці основ для можливої мирної угоди між Україною та Росією.



Україна, як і раніше, готова до укладання угоди зі США щодо мінеральних ресурсів. Як підкреслив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, не виключено, що документ може бути підписаний саме в Саудівській Аравії.



«Україна була і залишається готова підписати угоду зі США щодо мінеральних ресурсів. Ми переконані, що воно принесе користь обом сторонам. Це важливий крок, і ми справді хочемо його укласти», — заявив Тихий на брифінгу у Києві.



Проте, за його словами, деталі угоди поки що не розголошуються, щоб не вплинути на перебіг переговорів.



«Ми розраховуємо підписати документ у найкоротші терміни, оскільки він є важливим елементом стратегічного партнерства між Україною та США», — зазначив спікер.



Тихий також назвав майбутню зустріч у Джідді одним із можливих майданчиків для укладання угоди, але закликав не робити передчасних висновків.



Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування співпраці зі США та анонсував переговори наступного тижня.



«Я хочу повідомити всіх вас, що наші команди — України та США — відновили роботу. Сподіваємось на змістовну зустріч наступного тижня», — сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 6 березня.



Також він повідомив, що в Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові активізувати зусилля для забезпечення безпеки в контексті завершення війни в Україні.