Трамп у гніві через атаки РФ на українські міста — Axios

Трамп розлючений через удари Росії по Україні. Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Президент США Дональд Трамп останнім часом відчуває злість через РФ. Йдеться про масовані атаки на Україну. Про це повідомляє Axios.



Високопосадовець Білого дому заявив, що останніми днями «лють Трампа посилюється» через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні в той самий час, коли він наполягає на припиненні вогню».



У виданні пишуть, що це перший випадок з моменту вступу на посаду, коли Трамп публічно загрожує Росії запровадженням санкцій, після того, як він зайняв м'якшу позицію щодо Володимира Путіна.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп серйозно розглядає введення масштабних банківських санкцій, інших санкцій та мит щодо Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир.