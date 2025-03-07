Трамп розчарований Путіним, але «домовлятися з Москвою простіше»

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому простіше вести переговори з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, оскільки, за його словами, РФ має всі карти.



«Прямо зараз вони (РФ, — ред.) бомлбять до біса Україну. Мені, щиро кажучи, важче мати справу з Україною. Але вони мають усі карти», — сказав Трамп на пресконференції у Вашингтоні.



Говорячи про російські обстріли України, він зазначив, що Володимир Путін «робить те, що зробив би будь-який інший» в умовах війни. На думку Трампа, він хоче, щоб це зупинилося і врегулювалося.



Трамп також висловив думку, що в переговорах з Москвою може бути легше досягти угоди, попри всю складність ситуації: «У термінах остаточної угоди, можливо, буде легше мати справу з Москвою, що дивно, але мають карти. Вони можуть це зробити, ми намагаємось допомогти їм. А Україна має прийняти м'яч та виконати свою роботу».



На запитання, чи вірить він Володимиру Путіну, коли той говорить про бажання миру, Трамп відповів: «Так... Я йому вірю».



Раніше в п'ятницю Трамп висловив розчарування діями Росії, яка продовжує обстрілювати Україну, попри посередницькі зусилля США, і погрожував новими санкціями, якщо атаки не припиняться.



Він також назвав питання надання гарантій безпеки для України «легкою справою», але наголосив, що насамперед прагне завершити війну: «Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її».



Говорячи про підхід Європи, Трамп зазначив, що його пріоритети відрізняються, додавши: «Щодо питання про безпеку, то це найлегша частина. Найскладніше це вирішити (питання завершення бойових дій, ред.)».



Трамп також підтвердив, що з нетерпінням чекає на майбутню зустріч у Саудівській Аравії, де, за його словами, він «намагається допомогти Україні», але при цьому зазначив: «Вони повинні взятися за справу, щоб виконати роботу».



Крім того, Трамп висловив сумніви в тому, що Україна справді хоче мирного врегулювання: «Якщо вони не хочуть врегулювати конфлікт, ми йдемо», — наголосив він, додавши, що «намагається зупинити смерть».



Він також попередив, що ситуація може призвести до «Третьої світової війни», якщо конфлікт не буде врегульований.



Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що в п'ятницю на різних рівнях ведеться активна робота з командою Трампа.



«Сьогодні весь день на різних рівнях триває інтенсивніша робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків — тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якомога надійніша. Україна налаштована максимально конструктивно», — заявив Зеленський у вечірньому зверненні.



Він також анонсував інтенсивні переговори наступного тижня в Україні, Європі та США.