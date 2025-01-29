Росія зазнала масованої атаки дронів: горить великий нафтозавод

Пожежа почалася на нафтозаводі в Нижегородській області РФ після атаки безпілотників. Фото: ASTRA

У ніч проти 29 січня РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Були атаковані об'єкти у кількох регіонах країни.

Через дронову атаку спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Зазначається, що в ніч проти 29 січня кілька БПЛА залетіли до міста Кстово Нижегородської області та атакували місцевий нафтопереробний завод.

Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив про падіння «уламків».

«Внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника. Ліквідацією займання зараз займаються пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Російське військове відомство відзвітувало про те, що в ніч проти 29 січня сили ППО та РЕБ збили або вивели з ладу 104 українські безпілотники над дев'ятьма регіонами Росії. Найбільше дронів збили у Курській та Брянській областях — по 47 та 27 БПЛА відповідно.

Однак глави деяких регіонів повідомляли про більшу кількість уражених цілей, ніж нарахувало відомство. Так, наприклад, губернатор Брянської області Олександр Богомаз писав, що над його областю збито 33 БПЛА (а не 27, як стверджує Міноборони). Губернатор Тверської області Ігор Руденя писав про 20 дронів, тоді як міністерство нарахувало вісім.

У Смоленській області БПЛА атакували об'єкт ядерної енергетики. Про це повідомив губернатор області Василь Анохін.

Через загрозу безпілотників в аеропорту Казані вводили план «Килим», рейси на приліт та виліт затримувалися.

У Ленінградській області БПЛА було знищено над Ладозьким озером, неподалік берега у Всеволожському районі.

Також безпілотники збивали над територією Брянської області (Міноборони повідомляє про 27 БПЛА), 4 – над Білгородською, 3 – над Калузькою, 1 – над Ростовською областю.