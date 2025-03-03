Підготовку зустрічі Путіна і Трампа, можливо, буде прискорено — CNN

У Москві збираються прискорити зустріч Путіна та Трампа. Архівне фото

Москва очікує, що переговори про відновлення відносин США та Росії найближчими тижнями продовжаться і навіть прискоряться. Також приватно обговорюється, що буде прискорено підготовку особистої зустрічі президентів двох країн, пише американський телеканал CNN.

Перший раунд переговорів представників Москви та Вашингтона пройшов 18 лютого у Саудівській Аравії. За інформацією CNN, зараз ведеться підготовка до другого раунду, який також відбудеться в одній із країн Перської затоки.

У Москві розраховують, що на тлі ускладнених відносин президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським нелегкі переговори про припинення російсько-української війни відійдуть на другий план порівняно з обговоренням потенційно вигідних економічних угод між США і Росією, повідомляє CNN.

Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії пішли переговори делегацій США та Росії. Вони тривали 4,5 години. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який брав участь у них, повідомив, що вони «пройшли непогано».