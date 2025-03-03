ЗСУ знищили операторів ворожих дронів ударом FPV. Фото: кадр із відео

Українські військові ліквідували російських операторів дронів, які стали «жирною ціллю» для ударів ЗСУ. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід».



«Російський оператор спокійно вийшов із бліндажа, запустив дрон і повернувся коригувати вогонь. Мабуть, забув, що перебуває на чужій землі. Але наші очі бачать усе», - йдеться в повідомленні.



Українські бійці використовували тактику точкових ударів. FPV-дрони вразили кілька укриттів ворога, не залишивши шансів російським «льотчикам» піднятися в небо знову.