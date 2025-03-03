ЗСУ провели контратаки по флангах у районі Торецька. Фото: RST

Українські військові силами малих штурмових груп провели низку успішних контратак на флангах у районі Торецька. Про це повідомляє телеграм-канал RST.



У Генеральному штабі уточнили, що на Торецькому напрямку російські війська здійснили 14 атак у районах Торецька та Щербинівки. Бої тривають.



Також за даними аналітичного проєкту DeepState, у самому місті Силам оборони України протистоїть 9-та окрема мотострілецька бригада РФ.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 350 осіб, а загальна кількість знищених і поранених окупантів сягнула 878 070.