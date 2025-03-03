У Твері спалено командний пункт ППО С-300

У Твері партизани спалили командний пункт ППО С-300. Фото: кадр із відео

У Твері невідомі партизани знищили командний пункт із радіолокатором підсвічування цілей і наведення ракет російського зенітного ракетного комплексу С-300. Про це повідомляє телеграм-канал «Гнила Черешня».



За інформацією джерела, вартість знищеної техніки становила близько $160 млн. Унаслідок атаки кілька пускових установок комплексу С-300 залишилися без управління.



Зазначають, що комплекс перебував на бойовому чергуванні. Подробиць операції не розкривають, але джерела натякають, що такі атаки можуть продовжитися.

Нагадаємо, український опір зафіксував транспортування ракет до комплексу С-300 у Криму.