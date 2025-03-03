Електронні направлення на ВЛК у Резерв+: у Міноборони розповіли про зміни

Введуть нововведення у додатку Резерв+. Фото: Катерина Чорногоренко

У додатку Резерв+ міститься інформація про дату прибуття на медичний огляд військовозобов'язаному громадянину. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.



«Це стосуватиметься саме нових напрямків, згенерованих в останній версії програми», — зазначила вона.



За словами Чорногоренка, оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довгих черг.



Крім того, електронні напрямки тепер доступні всім військовозобов'язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперовий порядок денний на ВЛК. Для цього потрібн оформити запит в Резерв+.



Раніше ми писали, що Верховна Рада 12 лютого продовжила термін проходження повторної ВВК для обмежених до 5 червня 2025 року.