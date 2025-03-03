На нафтопереробному заводі в Уфі пролунали вибухи: виникла пожежа

У російській Уфі після вибухів на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Фото: ASTRA

У ніч проти 3 березня на нафтопереробному заводі в російській Уфі пролунали вибухи. Про це повідомило видання Shot.

«Два вибухи прогриміли в Уфі в районі підприємства "Оргсинтез"», — йдеться в повідомленні.

Згодом журналісти уточнили, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів.

«Багато хто говорить про поштовхи, які відчули навіть у квартирах. Зараз на підприємстві в районі Бірського тракту почалася пожежа», — зазначили у росЗМІ.

Судячи з камер спостереження, вибух стався о 2:38 за місцевим часом 3 березня, після цього на території комплексу почалася пожежа.

Як повідомляє видання ASTRA, комплекс включає три виробничі майданчики — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-Уфанефтехім».

Українські Osint-проекти геолокували кадри пожежі та дійшли висновку, що вражена установка Л-24-7 на території НПЗ, а також, як стверджується, зафіксовано «пряме ураження об'єктів зберігання нафтопродуктів, що призвело до масштабного загоряння та руйнування частини технологічної інфраструктури підприємства». А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

Місцева влада атаку не підтверджувала.

Відкрите горіння на території НПЗ в Уфі ліквідовано о 6:45 за київським часом, повідомляє ГУ МНС РФ.

«Співробітники МНС Росії локалізували пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу в Уфі. За попередніми даними, стався спалах на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози жителям найближчих районів немає. На місці працює лабораторія для контролю стану повітря. Повідомлень про постраждалих не надходило», — йдеться у публікації регіонального МНС.

Попередньою причиною пожежі на НПЗ в Уфі «стали технологічні процеси». Про це вранці 3 березня повідомили у пресслужбі ГУ МНС з Башкирії, передає ТАСС.