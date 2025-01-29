На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»

На тимчасово окупованій Донецькій області російські загарбники за допомогою грошей заманюють дітей до різних «піонерських» організацій, а потім тримають там погрозами. Про це повідомляє телеграм-канал «Жовта стрічка».



Українці на тимчасово окупованих територіях, причетні до освітньої галузі, підтвердили цю інформацію.



Зокрема, росіяни школярів та студентів заохочують вступати до різних проросійських організацій та об'єднань, обіцяючи грошові виплати. За одну серію акцій дітям пропонують 1000 рублів.



Потім, якщо дитина не виявляє достатньо політичної активності та «патріотизму», її починають звинувачувати в «інакомисленні», крім того, окупанти загрожують йому та його родині.



Раніше ми писали, що у школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ.