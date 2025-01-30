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В «Укренерго» спростували інформацію про повернення графіків відключень електроенергії через похолодання

30 січня 2025, 13:42

В «Укренерго» спростували інформацію про повернення графіків відключень електроенергії через похолодання

В «Укренерго» спростували інформацію про повернення графіків відключень електроенергії через похолодання

Компанія «Укренерго» офіційно спростувала інформацію про загрозу вимкнення електроенергії через прогнозоване похолодання. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною.

Прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв'язку з похолоданням немає, заявили у четвер у НЕК «Укренерго», спростовуючи недостовірну інформацію про можливі відключення світла.

У компанії зазначили, що окремі ЗМІ та телеграм-канали сьогодні розповсюдили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. У цих повідомленнях, як зазначається, джерелом загрози названо «прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України».

НЕК «Укренерго» спростовує таку інформацію, адже зараз прогнозів щодо обмеження електропостачання немає. Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем і не зумовить необхідності застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують усі сценарії, у тому числі і на випадок різкого зниження температури повітря, зазначили в «Укренерго».

У компанії наголосили, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

«Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та прислухайтеся до рекомендацій енергетиків», — зазначили у НЕК.

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