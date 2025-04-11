Російський дрон пошкодив САУ М109, але не знищив її

Пошкоджена FPV-дроном САУ М109 ЗСУ. Фото: кадр із відео

В американську самохідну гаубицю САУ М109 влучив російський дрон, але не зміг її знищити. Відео з пошкодженнями опублікував телеграм-канал WarArchive.



Після влучання бійці оглянули пошкодження, завдані FPV-дроном.



«Потрапило в бочок, туди в бік. Проводка погоріла. Начебто все візуально ціле, але поки точно сказати важко», — коментують бійці ЗСУ.



Здається, що машина не постраждала сильно і підлягає відновленню, попри явні сліди від пожежі та пошкодження проводки.