Війська КНДР вивели з Курської області після великих втрат — NYT

Війська Північної Кореї вивели з лінії фронту в Курській області після того, як вони зазнали великих втрат у боях, повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на джерела.

Неназвані співрозмовники газети наголосили, що північнокорейських військових не помічали на фронті вже близько двох тижнів.

Українські військові описували солдатів з КНДР як запеклих воїнів, але дезорганізація та відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко спричинили втрати серед них, пише NYT.

Українські офіційні особи розповіли, що з моменту прибуття на поле бою війська Північної Кореї наступали з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоби перегрупуватися чи відступити.

Водночас, американські чиновники вважають, що рішення про відведення північнокорейських солдатів з лінії фронту може бути не остаточним.

За їхніми словами, військові КНДР можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни знайдуть нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути надто великих втрат.

Як зазначає NYT, армія Росії не припиняє спроб витіснити Сили оборони України з Курської області. Журналісти стверджують, що ЗСУ розпочали новий наступ у регіоні кілька тижнів тому, але були розбиті росіянами.

Раніше про відступ північнокорейських військових із Курської області повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на командира 1-го бойового водолазного батальйону Сил спеціальних операцій ЗСУ із позивним «Пульс».