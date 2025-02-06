У Краснодарському краї РФ у ніч проти 5 лютого нафтобазу було атакована ракетою, а не дронами

Ракетою, а не безпілотниками було атаковано нафтобазу в Краснодарському краї Росії в ніч проти 5 лютого. Фото: ASTRA

Нафтобазу «Албашнафта» в Краснодарському краї Росії було атаковано ракетою, а не безпілотниками, як раніше заявила місцева влада. Про це пише видання ASTRA з посиланням на екстрені служби краю.

Зазначається, що в ніч проти 5 лютого губернатор повідомив, що у Краснодарському краї «відбили безпілотну атаку», «у станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа», — додав він.

При цьому Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні нічого про атаку БПЛА в Краснодарському краї не повідомляло. Читачі писали ASTRA, що після атаки спалахнула нафтобаза ТОВ «Албашнафта».

Як повідомили джерела ASTRA в екстрених службах Краснодарського краю, нафтобазу атакувала ракета «невстановленого типу». Пошкоджено було 2 резервуари — один, у якому було 60 тонн нафти, після атаки спалахнув. Другий, у якому було 60 тонн дизельного палива, був пошкоджений поверхнево і не спалахнув. Постраждалих немає.

Про те, що нафтобазу могла атакувати ракета, раніше зауважив канал «Бути або»: «багато хто звернув увагу, що об'єкт, що прилетів до нафтобази, світиться <…> — це не дрон». А канал «Полковник ГШ» написав про «успішне випробування перспективної крилатої ракети».

Атаку раніше підтвердили у ЗСУ, проте не уточнили, чим саме було атаковано нафтобазу. Завод, що спеціалізується на переробці нафти та постачанні палива для російської армії, був уражений з метою зниження ресурсів для «окупаційної армії», йшлося в повідомленні генштабу ЗСУ.

Як сказано на сайті компанії, ТОВ «Албашнафта» — «підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів». Це «єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю».