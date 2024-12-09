Відомо, скільки РФ витратила грошей на війну проти України

Відомо, що Росія витратила грошей на війну проти України. Фото: Уніан

Російська Федерація з початку широкомасштабної війни витратила понад 200 мільярдів доларів на війну проти України. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана в Каліфорнії.



«А тим часом Росія заплатила приголомшливу ціну за дурість Путіна. Росія зазнала щонайменше 700 000 втрат з лютого 2022 року. Вона розтратила понад 200 мільярдів доларів», — зазначив він.



За словами глави оборонного відомства, останніми місяцями Росія зазнавала до тисячі втрат на день. Крім того, російські втрати тільки за перший рік війни, схоже, перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах з часів Другої світової війни, разом узятих.





Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила 750 тисяч людей.