Російський наступ сповільнився через українські контратаки — Le Figaro

Українські контратаки сповільнили російський наступ. Ілюстративне фото

У січні поточного року темпи наступу російських військ в Україні сповільнилися. Якщо у грудні російські сили захопили 416 км², а у листопаді — 714 км², то у січні цей показник становив лише 331 км². Про це пише французьке видання Le Figaro.

Зазначається, що незважаючи на бої в Донецькій області, де Росія захопила місто Курахове і практично повністю окупувала Торецьк, українська оборона утримує свої позиції.

«Українські сили здійснюють контратаки по всьому фронту, включаючи Курську область, де в серпні минулого року було успішно проведено українську наступальну операцію, що призвела до захоплення понад 1000 км² за десять днів. З того часу Росія поступово повернула територію, скоротивши український виступ на цій ділянці до 430 км²», — пише видання.

Також наголошується, що останніми тижнями українська армія відновила контрнаступи, просуваючись на кілька кілометрів на південь від міста Суджа, що послаблює загрозу для українських позицій у цьому районі.

Хоча українські наступи поки що не такі масштабні, захоплення кількох малих сіл, таких як Колмаков та Черкаська Конопелька, зміцнюють позиції України та може відіграти важливу роль у можливих переговорах з Росією та США, як сподівається президент України Володимир Зеленський, пише Le Figaro.