Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російський наступ сповільнився через українські контратаки — Le Figaro

10 лютого 2025, 13:35

Російський наступ сповільнився через українські контратаки — Le Figaro

Українські контратаки сповільнили російський наступ. Ілюстративне фото Українські контратаки сповільнили російський наступ. Ілюстративне фото

У січні поточного року темпи наступу російських військ в Україні сповільнилися. Якщо у  грудні російські сили захопили 416 км², а у листопаді — 714 км², то у січні цей показник становив лише 331 км². Про це пише французьке видання Le Figaro.

Зазначається, що незважаючи на бої в Донецькій області, де Росія захопила місто Курахове і практично повністю окупувала Торецьк, українська оборона утримує свої позиції.

«Українські сили здійснюють контратаки по всьому фронту, включаючи Курську область, де в серпні минулого року було успішно проведено українську наступальну операцію, що призвела до захоплення понад 1000 км² за десять днів. З того часу Росія поступово повернула територію, скоротивши український виступ на цій ділянці до 430 км²», — пише видання.

Також наголошується, що останніми тижнями українська армія відновила контрнаступи, просуваючись на кілька кілометрів на південь від міста Суджа, що послаблює загрозу для українських позицій у цьому районі.

Хоча українські наступи поки що не такі масштабні, захоплення кількох малих сіл, таких як Колмаков та Черкаська Конопелька, зміцнюють позиції України та може відіграти важливу роль у можливих переговорах з Росією та США, як сподівається президент України Володимир Зеленський, пише Le Figaro.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Україна Наступ РФ Контратака
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
15:20
Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі
усі новини
14:59
РФ не захопила Велику Новосілку, у селищі точаться бої
13:59
ЗСУ розбили колону окупантів під Великою Новосілкою
13:40
У Львові чоловік втік від ТЦК і потрапив під колеса автомобіля
13:35
Російський наступ сповільнився через українські контратаки — Le Figaro
13:05
Директор НАБУ прокоментував розслідування справи голови АМКУ
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:47
Троє людей загинули на двох пожежах у Костянтинівці 9 лютого
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
11:25
Російський окупант намагався розмінувати снаряд палицею — стався вибух
10:58
Нацгвардія збила 4 дрони-камікадзе Shahed над Полтавщиною
10:32
Армія РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки
10:20
Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО для стримування РФ
09:57
Трамп заявив про прогрес у переговорах з Україною та Росією щодо закінчення війни — Reuters
09:29
ППО збила 61 із 83 російських БПЛА за ніч, 22 не досягли цілей
09:12
У Краматорську одна людина загинула і дев'ятьох поранено після нічного удару росіян
08:44
Уночі РФ атакувала Полтавщину дронами: пошкоджено 30 дачних ділянок
08:34
Внаслідок вечірніх обстрілів Костянтинівки поранено 5 людей — МВА
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
17:40
Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
усі новини
ВІДЕО
Голова АМКУ Павло Кириленко. Фото: facebook pavlokyrylenko Директор НАБУ прокоментував розслідування справи голови АМКУ
10 лютого, 13:05
У центрі окупованого Донецька вночі пролунали вибухи. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
10 лютого, 11:40
Детонація після удару по снаряду росіянином. Фото: кадр із відео Російський окупант намагався розмінувати снаряд палицею — стався вибух
10 лютого, 11:25
Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО. Фото: кадр із відео МОУ Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО для стримування РФ
10 лютого, 10:20
Росіяни намагалися повісити свій прапор у Торецьку. Фото: скріншот Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
09 лютого, 17:40
Вибухи лунали у Покрвоську. Фото: телеграм-канал Донбас Оперативний У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки
09 лютого, 13:28

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір