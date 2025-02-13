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Артилерія бригади «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом

13 лютого 2025, 15:25

Артилерія бригади «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом

Бригада «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом. Фото: кадр із відео Бригада «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом. Фото: кадр із відео

Артилерійські підрозділи бригади «Гарт» завдали результативних ударів по російських позиціях у районі Вовчанська на Харківщині. Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).


Під час вогневих ударів було зруйновано ворожі фортифікаційні споруди - бліндажі, окопні лінії та опорні пункти.

Крім того, знищено точку зльоту російських БПЛА, а також два транспортні засоби противника. За попередніми даними, втрати ворога склали шість ліквідованих і 22 поранених.

Раніше з'явилася інформація, що під Москвою знищено два нові радіолокаційні комплекси «Валдай».

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