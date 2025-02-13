Артилерія бригади «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом

Бригада «Гарт» знищила позиції окупантів під Вовчанськом. Фото: кадр із відео

Артилерійські підрозділи бригади «Гарт» завдали результативних ударів по російських позиціях у районі Вовчанська на Харківщині. Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).

Прикордонники бригади «Гарт» ліквідували 6 окупантів, ще 22 – поранили



Вогневий удар прикордонної артилерії – і враг залишився без бліндажів, опорних пунктів, а також без очей у небі: знищено точку зльоту ворожих БПЛА. Додатковий бонус – 2 згорілих авто окупантів. pic.twitter.com/9lcgJTAMla — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 13, 2025



Під час вогневих ударів було зруйновано ворожі фортифікаційні споруди - бліндажі, окопні лінії та опорні пункти.



Крім того, знищено точку зльоту російських БПЛА, а також два транспортні засоби противника. За попередніми даними, втрати ворога склали шість ліквідованих і 22 поранених.

Раніше з'явилася інформація, що під Москвою знищено два нові радіолокаційні комплекси «Валдай».