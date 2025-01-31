ЗСУ просунулися у Вовчанську та під Покровськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися у місті Вовчанськ Харківської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, показують, що ЗСУ просунулися у північній частині міста.



Також українські війська нещодавно просунулися на південний захід від міста Покровськ на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що ЗСУ просунулися на захід від села Новоандріївка.

Нагадаємо, що ЗСУ не дали армії РФ прорвати оборону на Сіверському напрямку, знищені 10 бронемашин та десант окупантів.