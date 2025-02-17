РФ атакувала Нікопольщину дроном-камікадзе: п'ятеро постраждалих

Дрон РФ поранив п'ятьох людей у Дніпропетровській області. Фото: ОВА

Російські війська атакували Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ударним дроном-камікадзе. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, поранення дістали жінки 36, 57, 60, 60 і 71 року, а також 62-річний чоловік.

Дрон РФ поранив п'ятьох людей у Дніпропетровській області. Фото: ОВА

Одну з постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості, інші проходять амбулаторне лікування. Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.



Раніше в ніч на 17 лютого російські війська завдали масованого удару по Київській області, пошкодивши житлові будинки, автомобілі та складські приміщення.