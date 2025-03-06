«Інтегрувала» окуповану Луганщину в РФ: «ексміністерку економічного розвитку ЛНР» судитимуть

«Ексміністерка економічного розвитку ЛНР». Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо жительки окупованого Луганська, яка з 2014 року будувала кар'єру у «міністерствах» так званої «ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Спочатку вона працювала на окупантів на керівних посадах у «Мінфіні» угруповання «ЛНР» та брала участь у впровадженні «рублевої зони» на захопленій Луганщині.



З березня 2023 року колаборантка очолювала «Міністерство економічного розвитку ЛНР», де займалася «інтеграцією» окупованої області в Росію.



Водночас вона брала активну участь у російських медійних кампаніях: агітувала голосувати на «виборах Путіна» і пропагувала через ЗМІ ініціативи глави Кремля.



Однак восени 2024 року жінка втратила посаду «міністра».



Її звинувачують у колабораційній діяльності – ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Жінку оголосили у розшук.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру комбригу ЗС РФ, який наказав атакувати українських військових хімічною зброєю на Донеччині.