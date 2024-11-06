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Мешканку Краматорського району підозрюють у передачі даних про мости й паливозаправники ЗСУ росіянам

06 листопада 2024, 11:22

Мешканку Краматорського району підозрюють у передачі даних про мости й паливозаправники ЗСУ росіянам

Мешканці Краматорського району повідомлено про підозру у передачі росіянам даних про місцеперебування мостів та паливозаправників ЗСУ. Про це повідомляє відділ інформполітики Донецької обласної прокуратури.

За інформацією слідства, колишня співробітниця органів внутрішніх справ Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ співпрацювала з окупантами.

У липні 2024 року вона передавала командиру загону так званої «народної міліції ДНР» через телеграм відомості про розміщення особового складу та техніки ЗСУ у громадах району.

«Вона вказувала локації охорони мостів і місцеперебування паливозаправників. Протиправну діяльність жінки викрито і припинено», — заявили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти взяли в полон і розстріляли шістьох українських військовослужбовців.

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