Українська армія просунулася у Торецьку та на Покровському напрямку – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що українські сили просунулися по вулиці Грушевського у центрі міста Торецьк та у північній частині селища Неліпівка.



Також ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, показують, що українські війська просунулися у північно-східній частині села Водяне Друге та південно-західніше селища Надіївка.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на Донеччині та ведуть бої у Бєлгородській області.