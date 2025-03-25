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Українська армія просунулася у Торецьку та на Покровському напрямку – ISW

25 березня 2025, 20:29

Українська армія просунулася у Торецьку та на Покровському напрямку – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що українські сили просунулися по вулиці Грушевського у центрі міста Торецьк та у північній частині селища Неліпівка.

Також ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, показують, що українські війська просунулися у північно-східній частині села Водяне Друге та південно-західніше селища Надіївка.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на Донеччині та ведуть бої у Бєлгородській області.

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